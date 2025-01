Piazza Affari chiude in rialzo prima del dato sull' inflazione USA Ftse Mib +093%

Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in rialzo prima del dato sull'inflazione USA, Ftse Mib +0,93%

Seduta positiva peralla vigilia del'**statunitense**, importante per le scelte della Federal Reserve: l'indiceMib ha concluso in aumento dello 0,93% a 35.124 punti, l'All share in crescita dello 0,85%. Unche ha permesso a Milano di essere di qualche frazione la Borsa migliore in Europa, con Francoforte che ha chiuso in crescita dello 0,7%, seguita da Madrid in aumento di mezzo punto percentuale. Positiva dello 0,2% Parigi e piatta Amsterdam, mentre Londra è scesa dello 0,3% finale. L'euro ha tenuto a quota 1,028 contro il dollaro, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni calmo: il differenziale ha concluso la seduta a 119 punti base, gli stessi dell'avvio, e il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,83%. Il prezzo del gas è stato invece in netto ribasso sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a febbraio ha chiuso in calo del 2,7% a 46,9 euro al Megawattora.