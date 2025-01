Metropolitanmagazine.it - Otto donne hanno accusato l’autore Neil Gaiman di violenza sessuale

Lo scrittore britannico, da anni tra i più apprezzati per le sue opere, dalle quali sono state tratte diverse pellicole e serie di successo (Coraline, American Gods, Good Omens, The Sandman), si trova nella bufera per diverse accuse dia suo carico. La sua immagine pubblica aveva già subito un duro colpo nel luglio 2024, quando un podcast ha esposto le pesanti accuse di cinqueverso. Ieri, invece, il New York Magazine ha pubblicato un articolo che racconta le storie diche avrebbero subito da lui abusi particolarmente violenti. Il reportage a cura di Lila Shapiro riporta la testimonianza di Scarlett Pavlovich, assunta dae dalla moglie come tata quando aveva ventidue anni. In quel periodo, avrebbe ricevuto approcci indesiderati, culminati con due violenze vere e proprie; durante la seconda, anche il figlio dell’uomo sarebbe stato presente nella stanza.