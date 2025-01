Dilei.it - Oscar 2025, salta di nuovo l’annuncio delle nomination

Le devastanti fiamme che stanno consumando la California meridionale hanno spinto l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a riorganizzare ancora una volta il calendario degli. Tra i membri del consiglio e gli ex dirigenti, cinque hanno perso le loro abitazioni, affrontando inevitabili complicazioni personali e logistiche.è stato rimandato, e per sapere chi entrerà nella rosa dei candidati, dovremo attendere ancora qualche giorno. Certo, le difficoltà ci sono, ma nulla di drammatico per chi può contare su solide basi economiche, lontane anni luce dai veri drammi che queste tragedie lasciano sul territorio.agli, una tabella di marcia rivistaNonostante l’evento principale rimanga fissato al 2 marzo, diverse scadenze precedenti sono state modificate per far fronte alle difficoltà logistiche e personali dei membri dell’Academy che hanno perso le loro case, come è successo anche ad altri vip.