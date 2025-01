Quifinanza.it - Ok a staffetta generazionale per promuovere assunzioni under 35 e pensionamenti

Nel disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (Pmi), approvato in sede di Consiglio dei ministri, arriva l’ok alla. Nello specifico, si tratta di uno strumento per incrementare l’occupazione giovanile attraverso l’affiancamento dei giovani con lavoratori anziani in uscita dal mondo del lavoro.Per “” si intende proprio il passaggio di competenze professionali, per permettere un accompagnamento in ingresso e uno in uscita, con la possibilità per l’impresa di non perdere le abilità del lavoratore anziano, completamente sostituito e integrato dal neoassunto.Cos’è laIl termine “” è evocativo di un passaggio tra generazioni. Applicato al mondo del lavoro, lariguarda il trasferimento delle competenze dal lavoratore esperto in uscita al neoassunto che andrà a sostituirlo.