Non c'è pace per Inzaghi: perde anche lui, l'Inter ora è nei guai

si sta preparando per il recupero da giocare contro il Bologna per la 19esima giornata di Serie A, ma le ultime preoccupano, domani sera alle ore 20:45, scenderà in campo a San Siro per affrontare il Bologna nella partita di recupero della 19esima giornata; le due squadre hanno dovuto rimandare l’incontro per gli impegni della Supercoppa Italiana e adesso stanno lavorando per fare una prestazione di livello. Nel mentre, però, alla corte di Simonenon sono arrivate buone notizie.Non c’èperlui, ora è nei(LaPresse) – Tvplay.itIn casa Inter di fatto ci sono già due pesanti infortuni da dover fronteggiare: da un lato si è fermato ai box Henrikh Mkhitaryan, per un risentimento muscolare, dall’altro però si sonoallungati i tempi di recupero di Hakan Calhanoglu che dopo il fastidio muscolare avvertito in finale di Supercoppa contro il Milan hariportato un problema al polpaccio.