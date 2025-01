Ilfattoquotidiano.it - Nicaragua, 46 reporter costretti all’esilio. Il caso D’Anda: arrestato per aver denunciato l’aumento dei beni di prima necessità

Non è un Paese per giornalisti. Tra le varie nazioni che purtroppo possono vantare questa triste condizione, c’è il. La Fondazione per la libertà di espressione e la democrazia (Fled), oggi ripresa dalle agenzie italiane, hache l’anno scorso, 46 giornalisti sono statiper proteggere la propria vita e quella delle loro famiglie. A metà del dicembre 2024, l’Ufficio del Relatore speciale per la libertà di espressione (SRFOE) della Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR) ha reso noto il suo dossier, invitando “urgentemente” ilguidato dal presidente Daniel Ortega “a porre fine alla persecuzione contro la stampa indipendente e a rilasciare immediatamente tutte le persone detenute arbitrariamente, compresi giornalisti e comunicatori la cui ubicazione è ancora sconosciuta, nonché a rispettare e garantire i diritti alla libertà di espressione e di stampa”.