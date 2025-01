Musica | Pumilia e Viola al Vineapolis per la rassegna The artist corner

Leggi su Ildenaro.it

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 21:30, la“The” in programma al(viale campi flegrei 22A bagnoli, 80124 Napoli) regala un nuovo emozionante appuntamento. Sul palco, Alfredoal violino e Davide Mariaal violoncello condurranno in un viaggiole unico nel suo genere, esplorando sonorità inedite e affascinanti.I due musicisti, ispirandosi a maestri come Zorn, Hamasyan, Ribot, Bartok e altri ancora, ci presenteranno un repertorio che fonde elementi di diverse tradizionili del Mediterraneo. Rivisitando brani celebri e proponendone di inediti,ci offriranno un’esperienza sonora ricca di improvvisazione e interazione.L’aspetto più affascinante di questo concerto è proprio la libertà interpretativa dei due musicisti, che attraverso l’improvvisazione e il continuo dialogole creano un’atmosfera unica e coinvolgente.