Mistermovie.it - Mister Movie | Mel Gibson Ammira Il Gladiatore e la Scena Iconica del Grano: “Un Piano Sequenza di Grande Impatto”

Leggi su Mistermovie.it

Melrivela la suazione per Ridley Scott e per una specifica inquadratura di “Il”, quella in cui Massimo accarezza il. Un’immagineche, secondo, comunica emozioni profonde senza bisogno di parole.Mele la Sua Passione per il Cinema: Un Riferimento a Ridley ScottMel, attore ditalento e regista di film acclamati come “Braveheart”, “La Passione di Cristo”, “Apocalypto” e “La Battaglia di Hacksaw Ridge”, ha rivelato di ispirarsi a un’inquadratura di un altro regista iconico: Ridley Scott. Tra i capolavori di Scott, come “Alien”, “Blade Runner”, “Il Regno dei Cieli” e “American Gangster”,ha confessato di essere particolarmente legato a unadel colossal del 2000 “Gladiator”.L’Influenza di “” su Mel: un’Inquadratura Che Ha Fatto StoriaL’inquadratura che ha colpito profondamenteè quella in cui Massimo, il protagonista interpretato da Russell Crowe, passa la mano tra le spighe di