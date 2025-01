Liberoquotidiano.it - Maltempo, allerta meteo con neve. Scuole chiuse oggi in Campania, Calabria e Basilicata

(Adnkronos) - Ilcontinua a imperversare sull'Italia. Temperature polari, conpossibile anche a quote basse, e forti venti si concentrano nelle aree del Sud, costringendo alcuni Comuni a chiudere anche le. L'unica Regione in cui l'è arancione è la, mentre l'avviso della Protezione Civile è giallo per, Molise e Sicilia.e temperature in picchiata in, dove laha imbiancato i rilievi della Sila e del Pollino. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto con propria ordinanza la chiusura a scopo precauzionale di tutte ledi ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.anche a Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto, Cotronei, San Mauro Marchesato, Verzino, Scandale, Cerenzia, Roccabernarda, Cutro, Petilia Policastro, Caccuri, nel Crotonese, e ad Acri, Guardia Piemontese, Paola, San Giovanni in Fiore, Santa Maria del Cedro, Scalea, in provincia di Cosenza.