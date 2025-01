Panorama.it - Malati di farmaci - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore«Amo gli animali, ma più passa il tempo e più non sopporto i padroni degli animali. Intendiamoci, non tutti: solo quelli che non hanno rispetto degli altri, ovvero chi non capisce che se hai un cane te ne devi fare carico in tutti i sensi, senza gravare su chi ti circonda e senza creare problemi al prossimo.»Todde, la stella che declinaLo sconsolante inciampo della numero uno della Sardegna ora è sulle spese elettorali. Ma comeha già raccontato (e conferma in questo articolo), sono tanti i finanziamenti avventati dell’esponente M5s. Per lei, e per il partito, una vera resa dei conti.Le relazioni pericolosePer la Procura di Trento il magnate austriaco René Benko sarebbe al centro di una rete criminale e affaristica estesa in tutto il Trentino-Alto Adige.