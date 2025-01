Thesocialpost.it - L’Unione Europea sconsiglia di viaggiare con queste compagnie aeree: l’elenco. “Problemi di sicurezza”

Leggi su Thesocialpost.it

Ci sono importanti novità per quanto riguarda i voli nel. L’Ue ha infatti recentemente aggiornato la sua “lista nera” delle, vale a dire quelleche non rispettano gli standard richiesti per operare nei cieli europei e che quindi l’Europavivamente ai suoi cittadini. Uno strumento molto utile, insomma, per ladei viaggiatori.aggiornato, stilato dall’Agenzia delper laAerea (EASA), include ben 129provenienti da 15 paesi. Di, come spiega un approfondimento di Money.it, un centinaio sono state inserite a causa di procedure diinsufficienti, mentre le altre hanno addirittura gravi criticità strutturali e operative. Traultime, spiccano 22russe, bandite in blocco a seguito dell’invasione dell’Ucraina e delle conseguenti sanzioni internazionali, che hanno messo sotto pressione il sistema aeronautico nazionale.