Lapresse.it - Live su ghiacciaio Presena per il Milka Paradice Dome con i Tiromancino

Leggi su Lapresse.it

Marco Ligabue,e Danilo Sacco sono i nomi più attesi di ‘Paradise music‘, la rassegna concertistica che si terrà dal 16 gennaio al 5 aprile a Passo Paradiso, a 2.600 metri di quota suldove sono in corso gli ultimi preparativi. Isi svolgeranno all’interno del ‘’, teatro-igloo da 200 posti a sedere. “La musica detiene il potere di generare emozioni e al contempo consapevolezza, senza dicotomie – ha detto Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale -. Il contesto del teatro-igloo rafforza tale capacità: il pubblico è stimolato a vivere questa esperienza per la sua unicità e per il messaggio che ad essa è associato. In generale c’è una presa di coscienza sempre più responsabile di fronte ai cambiamenti climatici e le relative conseguenze, ma illustrare la tematica in un modo così attrattivo, certamente sui generis, può aiutarci a rendere più diretta ed efficace la nostra comunicazione”.