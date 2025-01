Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Benavides fa suo lo stage tra le moto, Al-Attiyah vicino alla vittoria nelle auto. Nei camion avanti Van den Brink

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.45– Si conferma Nasser Al-in vetta a questa nona speciale dopo 259 km. L’alfiere della Dacia guida le fila col crono di 1:58:57 a precedere il belga De Mevius (Mini) in 1:59:59 e la Ford dello svedese Mattias Ekstroem (2:00:22). Attardato il leader della classifica generale, Henk Lategan, che con la sua Toyota è 18° a questo check-point.10:34– Mitchel van denguida una classifica cortissima al rilevamento 159. L’olandese ha infatti un vantaggio di appena +0:32 su Zala, mentre Macik è terzo a +1:12 e Lorapis quarto a +1:2709.31– Lucianosi aggiudica loodierno con 1:54 di vantaggio su Van Beveren e 3:04 su Daniel Sanders. Quarto Ricky Brabec a 3:39, quinto Skyler Howes a 4:40. In classifica generale Daniel Sanders mantiene 14:45 su Tosha Schareina e 20:21 su Adrien Van Beveren.