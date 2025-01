Isaechia.it - L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi potrebbe tornare alla conduzione del reality? Ecco quale sarebbe la sua condizione

Mentre il Grande Fratello si appresta a vivere la sua fase finale, Mediaset sta già iniziando a scaldare i motivi per la nuova edizione dedei, che dopo il risultato non proprio brillante dello scorso annosubire delle modifiche non indifferenti.Per prima cosa, con ogni probabilità, Vladimir Luxuria sarà sostituita da un’altra conduttrice e in molti – compresa la casa di produzione Banijay – vorrebbe che fosse, ora impegnata con la docu serie sulla sua vita, che sta ottenendo grande successo (QUI per leggere).Dal canto suo, ladisposta aal timone delshow di Canale 5, ma ad una, ovvero quella di sentire Mediaset dsua parte, come riportato da TvBlog.Il noto portale ha poi svelato anche che, qualora le trattative connon andassero in porto, Mediaset starebbe pensando di affidare il programma ad un altro volto di punta, ovvero Federica Panicucci o Elenoire Casalegno:Dopo la non positivissima esperienza dell’anno passato con Vladimir Luxuria Canale 5riaffidaredei