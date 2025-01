.com - Le reti di domani nella visione di Cambium Networks

Milano, 14 Gennaio 2025 – Nel 2025, i progressi tecnologici e i trend del settore continueranno a rimodellare il panorama della connettività.è in prima linea in questi cambiamenti e ci impegniamo a fornire innovazioni capaci di potenziare le aziende e le comunità. Vorrei illustrare le nostre principali previsioni per quest’anno, concentrandomi sulla connettività, sugli sviluppi normativi e sull’evoluzione tecnologica che avrà un impatto sia sugli operatori che sugli utenti finali.Il futuro della fibraA dominare la scena saranno i modelli di rete ibridi che integrano la fibra ottica a domicilio (FTTH), il cellulare a domicilio e l’accesso fixed wireless (FWA). Questi approcci non solo espandono la copertura, ma riducono anche i costi per connessione, affrontando i limiti delle strategie basate solo su FTTH, che possono esaurire i finanziamenti e limitare la portata degli interventi.