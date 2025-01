Romadailynews.it - Lazio: Battisti (Pd), da Regione risorse insufficienti, servono risposte per cittadini fragili

La consigliera regionale Pd, Sara, in una nota dichiara: “E’ inaccettabile quanto accaduto con i buoni per la non autosufficienza della, esauriti in appena tre ore. Questo episodio dimostra in modo lampante come il taglio drastico delle, passate da 20 milioni di euro a soli 8 milioni, stia penalizzando migliaia die famiglie che si trovano a fronteggiare situazioni di estremata’. Non solo gli utenti sono costretti a subire ritardi e inefficienze, come piu’ volte ho potuto denunciare nei mesi scorsi, ma oggi molti si ritrovano esclusi da un sostegno fondamentale, a causa didel tuttorispetto ai bisogni reali del territorio”. (Com)“Il requisito principale – prosegue – per accedere a questa misura, paradossalmente, non e’ la necessita’ ma la velocita’.