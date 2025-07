Ora c’è la farina di granchio blu

In un'epoca in cui la sostenibilità marittima è più cruciale che mai, il progetto Crab di Ravenna si distingue come esempio virtuoso di innovazione e tutela ambientale. Puntando a ridurre la proliferazione del pericoloso granchio blu e supportare i pescatori locali, questa iniziativa dimostra come collaborazione e creatività possano trasformare una minaccia in risorsa. Un esempio che ci invita a riflettere sul potere dell’ingegno umano nel preservare il nostro patrimonio marino.

Ravenna, 10 luglio 2025 - Il suo obiettivo è quello di ridurre la proliferazione del granchio blu (uno dei più dannosi invasori delle nostre acque) e sostenere i pescatori di Marina di Ravenna. Stiamo parlando del progetto Crab (Circular Re-use of Alien Blue-crab), n ato dalla collaborazione tra Torpedo Soc.Coop, Istituto Scientifico Cestha, Centro per l'innovazione Cifla di Fondazione Flaminia, ClustER Agrifood Emilia-Romagna, cooperative di pesca locali e aziende del settore. GORO GRANCHIO BLU L'idea è di utilizzare questa specie aliena e fortemente invasiva per produrre una farina da utilizzare come mangime per animali domestici e acquacoltura o come esca per la pesca professionale.

