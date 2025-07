Violenta turista 15enne arrestato 41enne a Ravello

Una drammatica vicenda scuote Ravello, splendida perla della Costiera Amalfitana: un uomo di 41 anni è stato arrestato per aver aggredito e abusato di una giovane turista americana di soli 15 anni. La tranquilla atmosfera di questa meravigliosa località è stata infranta da un episodio che ha suscitato sdegno e preoccupazione. La vicenda mette in luce l’importanza di garantire la sicurezza e il rispetto in ogni angolo del nostro territorio.

A Ravello, in Costiera Amalfitana, un uomo di 41 anni è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri per violenza sessuale ai danni di una 15enne turista americana. La ragazza era ospite con la famiglia in una struttura ricettiva di Ravello. La ricostruzione. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, un 41enne italiano di origine egiziana, avrebbe approfittato della temporanea assenza dei genitori della vittima e avrebbe aggredito e abusato della minorenne. Il fermo è stato eseguito ieri mattina dai Carabinieri della compagnia di Amalfi. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Violenta turista 15enne, arrestato 41enne a Ravello

In questa notizia si parla di: ravello - turista - 15enne - 41enne

Ravello, violenza sessuale su turista 15enne americana: arrestato quarantunenne - Un grave episodio scuote la splendida Costiera Amalfitana, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su una turista americana di 15 anni.

Salerno, turista Usa di 15 anni violentata a Ravello: fermato un 41enne; Turista di 15 anni violentata in albergo a Ravello da un dipendente: «Mi ha aggredito quando mamma e papà sono; Violenta turista 15enne, arrestato 41enne a Ravello.

Violentata turista 15enne americana in vacanza in Costiera Amalfitana, i carabinieri fermano 41enne - L’aggressore avrebbe approfittato dell’assenza dei genitori per assalirla. Da fanpage.it

Turista 15enne violentata in Costiera Amalfitana: fermato un uomo di 41 anni - In Costa Amalfitana una ragazza statunitense di appena 15 anni, in vacanza insieme alla famiglia, è stata violentata. Riporta msn.com