Novità in aeroporto all’imbarco non servono più i documenti d’identità

Svolta nel settore dei viaggi: in Italia, all’imbarco di voli nazionali ed europei, non sarà più necessario mostrare un documento di identità. Questa novità, già operativa e confermata dall’Enac, rende il processo più snello e veloce, semplificando la partenza dei passeggeri. Un passo avanti verso un’esperienza di viaggio più fluida e moderna, che cambierà sicuramente le abitudini di milioni di viaggiatori. È arrivato il momento di scoprire cosa cambia veramente.

(Adnkronos) – Non è più obbligatorio esibire un documento di identità in aeroporto prima di prendere in Italia un volo nazionale ed europeo. La novità, sottolinea l’Enac commentando la notizia pubblica dal ‘Corriere della Sera’, è già operativa. “Gli aeroporti sono luoghi protetti ed è venuto il momento di equiparare i viaggi in aereo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Novità in aeroporto, all’imbarco non servono più i documenti d’identità

