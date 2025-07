Anziano di 84 anni trovato cadavere in mare all’Isola d’Elba

Tragedia all’Isola d’Elba: un uomo di 84 anni è stato trovato senza vita nel mare di Marciana, durante una piacevole giornata estiva. Recuperato poco dopo le 12,15 in località Sant’Andrea, il decesso potrebbe essere avvenuto a causa di un malore improvviso. Soccorsi e autorità sono immediatamente intervenuti per gestire la drammatica scena. La comunità si stringe in un silenzioso pensiero per questa perdita improvvisa.

MARCIANA – Muore in mare anziano di 84 anni. È stato recuperato poco dopo le 12,15 di oggi (10 luglio) il cadavere di un anziano dell’Elba in località Sant’Andrea, nel comune di Marciana, alla spiaggia del Cotoncello da un gommone privato. Il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Sul posto, dopo l’allarme, l’ambulanza infermieristica di Campo, l’ambulanza della Misericordia di Pomonte, l’elisoccorso Pegaso 2, i carabinieri e la Guardia Costiera. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: anziano - anni - cadavere - mare

Tutta la notte in ostaggio dei truffatori: salvato anziano di 91 anni - Rimini, 14 maggio 2025 – Un uomo di 22 anni è stato arrestato mentre tentava di truffare un anziano di 91 anni, costringendolo a rimanere in ostaggio per tutta la notte.

Il corpo di Antonio Esposito, 29enne di #Mugnano, è stato ritrovato in un canale tra Varcaturo e Lago Patria, quattro giorni dopo una rapina al distributore “Ital Mare”. Il cadavere era nascosto tra le sterpaglie, reso irriconoscibile dall’acqua stagnante. Esposito e Vai su Facebook

C'è un cadavere in mare, avvistamento choc all'isola d'Elba: il corpo di un anziano recuperato dopo ore di ricerche; Urla sulla spiaggia libera, corpo di un uomo in mare: inutili i soccorsi; Anziano trovato morto in spiaggia nel Messinese: indagini in corso della Procura.

“C’è un cadavere in mare”: Elba, recuperato il corpo di un uomo - L’avvistamento da parte di una imbarcazione nella zona dello Scoglietto. Lo riporta msn.com

Recuperato cadavere in mare all'isola d'Elba: la segnalazione partita da un'imbarcazione - Un cadavere è stato recuperato oggi in mare all'isola d'Elba dalla guardia costiera di Portoferraio. Da gonews.it