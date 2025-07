Ursula von der Leyen supera la sfiducia e salva il mandato ma l’Europa è sempre più divisa

Ursula von der Leyen supera la sfiducia e mantiene saldo il suo ruolo alla guida dell'Europa, ma le tensioni interne continuano a scuotere le fondamenta dell'Unione. Con 360 voti contro 175, il Parlamento ha deciso di sostenere la Presidente, mandando un messaggio forte sulla stabilità , ma anche evidenziando le profonde divisioni che attraversano la nostra Europa. La sfida ora è capire come queste tensioni influenzeranno il cammino comune.

La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha tremato, ma alla fine il Parlamento europeo ha respinto la mozione di sfiducia presentata da Gheorghe Piperea, del partito rumeno Aur, membro del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. Il messaggio, tuttavia, è arrivato forte e chiaro. A tenere in piedi la Presidente sono stati i voti di 360 europarlamentari, che hanno votato contro la mozione, a favore solamente 175, con 18 astenuti; quasi 200 i non presenti. Fondamentali sono stati i voti del Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, con i quali Ursula e i suoi fedelissimi hanno trattato tutta notte per evitare un'astensione di blocco.