Terna da Bei Sace e Intesa Sanpaolo 1,5 miliardi di euro per la realizzazione dell’Adriatic Link

La cerimonia di firma degli accordi da 1,5 miliardi di euro segna un passo decisivo verso un futuro energetico più sostenibile. Con il sostegno di Terna, SACE, Intesa Sanpaolo e BEI, l’Adriatic Link aprirà nuove opportunità di scambio energetico tra Centro Italia e i Balcani, potenziando le fonti rinnovabili e rafforzando l’integrazione europea. Un progetto che promette di trasformare il panorama energetico italiano e non solo, aprendo le porte a un domani più verde e connesso.

Rafforzare lo scambio di energia nel Centro Italia e promuovere l’integrazione delle fonti rinnovabili: questi sono due dei principali obiettivi degli accordi da 1,5 miliardi di euro in totale firmati tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Terna, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), e SACE per sostenere lo sviluppo e la realizzazione dell’Adriatic Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che collegherà Marche e Abruzzo. La cerimonia di firma si è svolta oggi a Roma con Nadia Calviño, Presidente del Gruppo BEI, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, Giuseppina di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Alessandra Ricci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SACE, e Riccardo Dutto, Responsabile Industry Infrastructure della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it