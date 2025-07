In piazza Grande la cena in bianco | appuntamento sotto le stelle

Preparatevi a vivere una serata magica sotto il cielo stellato: giovedì 17 luglio Piazza Grande si trasformerà nel palcoscenico perfetto per la sesta edizione della Cena Bianca, l’evento estivo più atteso, promosso da Confcommercio Firenze-Arezzo e i ristoratori locali. Un’occasione unica per condividere piaceri gastronomici e momenti di convivialità in un’atmosfera incantata. Non mancate a questa immancabile festa di eleganza e gusto!

Giovedì 17 luglio piazza Grande tornerà a vestirsi di bianco per accogliere la sesta edizione della Cena Bianca, il grande evento estivo promosso da Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con i ristoratori della piazza – Logge Vasari, Lancia d’Oro, Essenza e Osteria Grande – il patrocinio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: piazza - bianco - cena - appuntamento

"Croce Rossa in Campo Bianco”: salute, sport e solidarietà in piazza del Carmine - Il 23 maggio, piazza del Carmine a Firenze si farà portavoce di sport, salute e solidarietà con l’evento “Croce Rossa in Campo Bianco”.

Domani sera in Piazza Petrarca: Cena in Bianco per la Bianca Un appuntamento all'insegna della solidarietà e della condivisione. Associazione Vecchia Albenga Croce Bianca Albenga Vai su Facebook

Arezzo si veste di bianco: torna la grande cena in piazza Grande; Vigone si veste di bianco e rosso: torna la cena in piazza tra musica, cibo e voglia di stare insieme; Salice, la Cena in bianco apre la fase centrale della 348esima Fiera “Madonna della Visitazione”.

Arezzo si veste di bianco: torna la grande cena in piazza Grande - Giovedì 17 luglio l’appuntamento più raffinato dell’estate riaccende la magia nel cuore della città. msn.com scrive

Cena in bianco di beneficenza a Bertassi per l’acquisto di un defibrillatore - Evento aperto al pubblico, previsto menù completo e musica dal vivo Sabato 19 luglio 2025 alle ore 20. Lo riporta msn.com