Ranking Fifa l’Italia crolla | la nuova posizione degli azzurri

mette in discussione le ambizioni degli Azzurri nel cammino verso grandi traguardi. Con questa nuova posizione, la nazionale italiana si trova a dover affrontare una sfida importante per risalire la china e riconquistare il suo posto di prestigio nel panorama internazionale. La strada verso il riscatto è ancora lunga, ma la passione e la determinazione non mancheranno mai.

Ranking Fifa, la nuova posizione dell’Italia dopo la sconfitta contro la Norvegia e gli ultimi risultati negativi. Tutti i dettagli. La Nazionale italiana ha vissuto un brusco risveglio nel Ranking FIFA pubblicato oggi, scivolando fuori dalle prime dieci posizioni del calcio mondiale. Dopo essere stata tra le prime dieci per anni, l’ Italia ha perso due posizioni, attestandosi all’11° posto, un arretramento significativo che evidenzia una flessione netta nella sua performance internazionale. Il principale responsabile di questa caduta è stato un mese di giugno deludente, che ha visto l’inizio delle qualificazioni per il Mondiale 2026 e il cambio in panchina da Luciano Spalletti a Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranking Fifa, l’Italia crolla: la nuova posizione degli azzurri

