Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025 26 | regole per vincitori PNRR1 e deroghe valide

Scopri le novità sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025/26, fondamentali per docenti e aspiranti. Il nuovo contratto introduce regole innovative e deroghe valide, consentendo anche ai candidati abilitati ma non ancora in ruolo di presentare domanda. Un’opportunità importante per chi desidera muoversi tra province e sfruttare al massimo le possibilità offerte dal PNRR1. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere occasioni preziose nel prossimo anno scolastico.

Il contratto 202528 sulle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni introduce novità per i docenti assunti da concorso PNRR1. Possono presentare domanda anche se non ancora in ruolo, a patto di aver conseguito l’abilitazione e di rientrare nelle deroghe previste per i movimenti interprovinciali. Chiarimenti anche su chi può chiedere l’utilizzazione. PNRR1: domanda possibile con abilitazione e . Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 202526: regole per vincitori PNRR1 e deroghe valide . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - utilizzazioni - pnrr1

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Assegnazioni provvisorie 2025/26, indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1. RISPOSTE AI QUESITI Vai su X

Oggi, 9 luglio, alle ore 15,00, si è tenuta una importante riunione su ipotesi CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2028. Si parla di... Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 25/26: vincitori PNRR1 assunti 2024 possono presentare domanda, ecco le condizioni. NOVITÀ; Assegnazioni provvisorie 2025/26, indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1. RISPOSTE AI QUESITI; Raggiunta l'intesa per il CCNI sulla mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) per il triennio 2025/26-2027/28.

Domanda assegnazione e utilizzazione docenti e Ata 2025/2026 in arrivo: ecco le regole - Domanda assegnazione e utilizzazione docenti e Ata 2025/2026 in arrivo: ecco le regole del nuovo contratto integrativo ... Riporta msn.com

Assegnazioni provvisorie 2025 e utilizzazioni, ci sono possibilità di ... - Su quali posti verranno disposte le prossime utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/ ... Secondo tecnicadellascuola.it