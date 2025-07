Oltre 110 reati ambientali al giorno in Italia cresce il business delle ecomafie | le regioni e i settori più inquinati

In un’Italia sempre più sotto assedio dalle ecomafie, si registrano oltre 110 reati ambientali al giorno, un vero e proprio business illecito in espansione. Le regioni e i settori più inquinati sono al centro di questa piaga che mina la salute del pianeta e la sicurezza dei cittadini. È ora di agire con decisione: conoscere e combattere queste minacce è il primo passo verso un futuro sostenibile.

Roma, 10 luglio 2025 – In Italia cresce senza sosta l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione. Nel 2024 è stato infatti superato il muro dei 40mila reati ambientali (sono ben 40.590, +14,4% rispetto al 2023). Parliamo di una media di 111,2 reati al giorno, 4,6 ogni ora. Aumentano anche le persone denunciate, 37.186 (+7,8%), mentre il giro d’affari delle ecomafie vale 9,3 miliardi di euro (+0,5 miliardi rispetto al 2023) e cresce anche il numero dei clan coinvolti, 11 in più rispetto a quelli censiti nel precedente rapporto. Aumentano infine anche le inchieste sui fenomeni corruttivi negli appalti di carattere ambientale: 88 quelle censite da Legambiente dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025, (+17,3% rispetto al 2023), 862 le persone denunciate, +72,4%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre 110 reati ambientali al giorno in Italia, cresce il business delle ecomafie: le regioni e i settori più inquinati

