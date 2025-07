Irama a Rock in Roma 2025

Irama a Rock in Roma 2025: un evento imperdibile che vedrà il giovane talento salire sul palco dell'Ippodromo di Capannelle il 22 luglio alle 21:45, con apertura cancelli alle 18. Irama si conferma come uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano. Con le sue hit, ha conquistato milioni di fan, portando energia e innovazione nella scena musicale, e questa serata promette di essere indimenticabile per tutti gli amanti della buona musica.

Irama arriva sul palcoscenico dell'Ippodromo di Capannelle nel contesto di Rock in Roma 2025. Appuntamento il 22 luglio alle ore 21,45 con apertura cancelli alle 18.

