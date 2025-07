Ti ho dato gli occhi e hai guardato le tenebre minifestival alla Casa Internazionale delle Donne

Ti ho dato gli occhi e hai visto oltre, esplorando le tenebre del Minifestival alla Casa Internazionale delle Donne. Una notte di arte, cibo e proiezioni che aprono finestre su nuovi mondi, grazie alle performance di artisti come Monster Chetwynd, Naomi Rincòn Gallardo, TOCIA! Cucina e comunità e Ana Vaz. Un’esperienza unica per riscoprire la forza dell’immaginazione e della comunità . Non perdere questa occasione di scoprire cosa si nasconde dietro l’arte e il cibo.

