Sotto le unghie di Chiara Garlasco il caso verso una svolta dopo le ultime analisi?

Dopo quasi diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, nuove analisi hanno riacceso l’attenzione sul caso, ma anche portato a un momento di riflessione. Le recenti indagini sui reperti rinvenuti nella villetta di Garlasco hanno infatti sollevato interrogativi e, secondo il genetista coinvolto, potrebbero cambiare le prospettive dell’indagine. La soluzione sembra ancora lontana, ma ogni dettaglio conta in questa intricata vicenda di mistero e giustizia.

A quasi diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, l'incidente probatorio avviato dalla Procura di Pavia ha sollevato nuove domande e, allo stesso tempo, raffreddato le speranze di una svolta scientifica nel caso. Gli accertamenti condotti in queste settimane su vecchi reperti rinvenuti nella villetta in cui la giovane è stata uccisa hanno infatti restituito un risultato che, almeno secondo il genetista della famiglia Poggi, appare irrilevante sotto il profilo investigativo. Si parla di piccolissime tracce di cromosoma Y — quindi materiale genetico maschile — rilevate su alcuni dei campioni analizzati.