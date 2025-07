Il primo Decepticon LEGO è Soundwave | si trasforma in registratore a cassette e parla

Preparati a rivivere l’epoca d’oro dei Transformers con il primo Decepticon LEGO: Soundwave! Questo straordinario set, in arrivo il 4 agosto, unisce il fascino vintage delle cassette alle spettacolari funzioni di trasformazione e effetti sonori autentici. Un must-have per collezionisti e nostalgici degli anni ’80, pronto a conquistare menti e cuori. Non perdere l’occasione di portare a casa questa icona trasformabile e sonora!

LEGO lancia il primo Decepticon da costruire. Soundwave arriva il 4 agosto con effetti sonori, trasformazione completa e mini-cassette. Un set cult per fan adulti e nostalgici degli anni 80.

