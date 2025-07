Capri sotto le stelle | il soprano Matilda Sterby e il pianista Matti Hirvonen in concerto a Villa San Michele

Venerdì 11 luglio alle ore 20, Villa San Michele si trasformerà in un palcoscenico incantato sotto le stelle, con il concerto “Capri sotto le stelle”. La talentuosa soprano Matilda Sterby e il virtuoso pianista Matti Hirvonen ci condurranno in un viaggio musicale tra le opere di Grieg, Puccini e Mozart, regalando un'esperienza unica di emozioni e poesia. Non perdere questa serata magica, un vero omaggio alla grande musica classica.

Venerdì 11 luglio, alle ore 20 il quarto appuntamento con la rassegna “ Un’estate per sognare” porterà la firma del soprano Matilda Sterby, pluripremiata cantante lirica svedese e del brillante pianista Matti Hirvonen, artista di grande versatilità. Insieme, saranno interpreti di un bellissimo recital, sulla terrazza panoramica, dedicato a Grieg, Puccini e Mozart. Matilda Sterby è stata nominata da OperaWire tra le dieci migliori stelle nascenti del 2024 e si è rapidamente affermata come una delle giovani cantanti svedesi più promettenti. Il suo impressionante inizio di carriera l’ha vista già in scena nei principali ruoli delle più importanti opere liriche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

