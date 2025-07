Collaboratori scolastici foggiani sul piede di guerra caos graduatorie per contratti retrodatati | Noi penalizzati

mobilitazione unanime, chiedono chiarezza e trasparenza nelle graduatorie, affinché il loro impegno quotidiano venga riconosciuto e valorizzato. La situazione esplosiva mette in luce le criticità di un sistema che ancora oggi penalizza chi lavora con dedizione nelle scuole foggiane, mettendo a rischio la stabilità e il futuro di molti collaboratori scolastici. Attraverso una forte voce di protesta, vogliono ottenere giustizia e dignità per tutti i lavoratori della scuola.

Un centinaio di collaboratori scolastici della provincia di Foggia, di prima fascia Ata 24 mesi, "con contratti precari e in attesa di una stabilizzazione lavorativa", si stanno preparando alla protesta rivendicando dignità, rispetto delle regole e la parità di trattamento. Attraverso una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

