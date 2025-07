Parking Cornelia avviati i lavori che termineranno nell' estate 2026

Il parcheggio Cornelia sta prendendo forma: i lavori, avviati e in corso, culmineranno nell’estate 2026 con l’apertura di un moderno spazio di scambio. Situato accanto alla stazione Cornelia della Metro A, sarà un punto nevralgico per pendolari e turisti, collegando la metropolitana alla futura tranvia Termini-Vaticano-Aurelio. Una struttura che trasformerà il modo di muoversi in città, semplificando gli spostamenti e riducendo il traffico. Il futuro di Roma passa anche da qui.

Luglio 2026. Questa è la data fissata per l’inaugurazione del parcheggio adiacente alla stazione Cornelia della Metro A. L’importante opera sarà un parcheggio di scambio a servizio della fermata metropolitana e del futuro capolinea della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio. Il parcheggio Per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

