Secondo un leak comparso su 4Chan, Intergalactic: The Heretic Prophet dello studio californiano si prepara a fondere la narrativa intensa di The Last of Us Parte II con l’esplorazione “contemplativa” di Dark Souls. A completare il quadro, un sistema di combattimento che richiama God of War 2018, con enfasi sulla precisione, la distruzione localizzata e le scelte tattiche. Inoltre stando alle indiscrezioni, il nuovo gioco Naughty Dog arriverà su PS5 a fine 2026 e sarà mostrato ufficialmente ai The Game Awards di quest’anno anno. Come leggiamo su Tweaktown, la struttura ludica di The Heretic Prophet non seguirà il classico modello open world alla Ubisoft, bensì un’impostazione “sandbox a nido”, ovvero grandi aree collegate con più livelli di esplorazione verticale e ambientale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet è un The Last of Us 2 che incontra Dark Souls?

Intergalactic: The Heretic Prophet, l’attrice protagonista è stata addestrata per difendersi dai giocatori - Con "Intergalactic: The Heretic Prophet", Naughty Dog segna il suo ritorno con una nuova IP per PS5. L'attrice Tati Gabrielle, già nota per i suoi ruoli in titoli iconici come "Uncharted" e "The Last of Us", veste i panni della protagonista, mettendo in mostra le sue abilità sia recitative che nelle scene d'azione, addestrata per affrontare i giocatori.

Neil Druckmann, creatore di The Last of Us, ha annunciato il suo addio alla serie TV prodotta da HBO, con l'obiettivo di concentrarsi totalmente sui nuovi giochi in sviluppo presso Naughty Dog (soprattutto su Intergalactic: The Heretic Prophet). (Trovate il link d Vai su Facebook

