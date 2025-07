Infortunio Frattesi svelati i tempi di recupero dopo l’infortunio | cosa filtra sull’inizio del ritiro

Dopo l’intervento chirurgico per la sports hernia bilaterale, l’attenzione si concentra sui tempi di recupero di Davide Frattesi e sul suo possibile rientro in campo. L’Inter ha fornito aggiornamenti rassicuranti, ma resta da capire quando il centrocampista romano potrà riprendere gli allenamenti e contribuire alla squadra. Ecco cosa filtra sull’inizio del ritiro e le prospettive future per Frattesi.

Infortunio Frattesi, le condizioni del centrocampista nerazzurro dopo l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter ha recentemente fornito un aggiornamento importante sullo stato di salute di Davide Frattesi, dopo che il centrocampista romano ha affrontato un intervento chirurgico per una Sports Hernia bilaterale. L’intervento, effettuato presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è stato perfettamente riuscito, come comunicato dal club nerazzurro. Ora, Frattesi intraprenderà un programma di riabilitazione, con tempi di recupero stimati tra i 20 e i 30 giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Frattesi, svelati i tempi di recupero dopo l’infortunio: cosa filtra sull’inizio del ritiro

In questa notizia si parla di: infortunio - frattesi - svelati - tempi

Infortunio Frattesi, si va verso il recupero! Ecco quando potrebbe ritornare in campo - Il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi sta finalmente recuperando dall'infortunio. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le ultime notizie suggeriscono un possibile ritorno in campo a breve.

Atalanta, infortunio Retegui: svelati i tempi di recupero; Inter: infortunio Pavard, svelati i reali tempi di recupero; Inzaghi in emergenza: un altro infortunio, svelati i tempi di recupero.

Infortunio Frattesi, tegola Inter: i nuovi tempi di recupero - Davide Frattesi è ancora ai box e salterà l’impegno contro la Lazio: cosa filtra sul suo infortunio e i tempi di recupero. spaziointer.it scrive

Inter, infortunio per Frattesi: Mondiale per Club concluso! Rientrerà in Italia – GdS - Il Mondiale per Club di Davide Frattesi termina anzitempo: come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista di casa Inter è in procinto di lasciare il ritiro nerazzurro (ch ... Come scrive informazione.it