Ceppaloni vince il bando regionale Piano Cinema Campania 2025 con la rassegna Visioni

Un traguardo importante per Ceppaloni, che si afferma come protagonista nel panorama culturale campano. Grazie al successo nel bando “Piano Cinema Campania 2025”, il Comune potrà offrire la rassegna “Visioni: storie e sguardi sul mondo”, un evento estivo gratuito dedicato a promuovere il cinema come strumento di dialogo e inclusione. Una iniziativa che rafforza l’impegno di Ceppaloni nel valorizzare la cultura audiovisiva e rafforzare il senso di comunità.

Il Comune di Ceppaloni è tra i vincitori del bando "Piano Cinema Campania 2025 ", promosso dalla Regione Campania a sostegno delle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Il progetto presentato, intitolato "Visioni: storie e sguardi sul mondo", ha ottenuto un contributo pubblico per la realizzazione di una rassegna estiva gratuita che coinvolgerà cittadini e spettatori dei comuni limitrofi. Un traguardo storico per Ceppaloni È la prima volta che Ceppaloni riceve un finanziamento regionale nell'ambito del cinema, un risultato che premia l'impegno dell'amministrazione comunale nella costruzione di un'offerta culturale innovativa, accessibile e integrata con le altre politiche pubbliche del territorio.

