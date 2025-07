Scarlatti 3000 | dialoghi tra barocco e contemporaneo nella rassegna della Nuova Orchestra Scarlatti

Immergetevi in un viaggio musicale tra barocco e contemporaneo con "Scarlatti 3000", il secondo appuntamento della rassegna "Alessandro Scarlatti il primo dei Moderni". Sabato 12 luglio alle ore 19.30, nella suggestiva cornice della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo a Napoli, protagonisti saranno la voce di Chiara Polese e il talento di Davide...

Sabato 12 luglio ore 19.30, con ingresso gratuito nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, a Napoli in Largo San Marcellino 10, si terrĂ il concerto “Scarlatti 3000”, secondo appuntamento della rassegna “Alessandro Scarlatti il primo dei Moderni”, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in occasione dei 300 anni dalla morte del compositore, sostenuta dal MIC. Sul palco il soprano Chiara Polese e il giovane e talentuoso trombettista Davide Battista; dirige Marco Attura. In programma concerti e cantate di Alessandro Scarlatti e J. B. Neruda. Il concerto sarĂ preceduto alle ore 18.45 da una conversazione aperta al pubblico con i compositori Giulio Gualtieri, Patrizio Marrone e Paolo Tortiglione, coordinata da Enzo Viccaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it