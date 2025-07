Lavori in E45 a Verghereto Buonguerrieri FdI | Cantieri verso la conclusione Il governo accelera la messa in sicurezza

Dopo anni di attese e rallentamenti, finalmente si intravede la conclusione dei lavori lungo la E45 nel tratto di Verghereto. Entro l’estate, infatti, è prevista l’ultimazione dell’intervento sul viadotto Fornello II, un’opera fondamentale per garantire la sicurezza e la piena percorribilità di questa arteria strategica. Il governo accelera i cantieri per restituire ai cittadini un’infrastruttura affidabile e sicura, segnando un passo importante verso il miglioramento delle connessioni e dello sviluppo locale.

“Dopo anni di attese e rallentamenti, finalmente si intravede la conclusione dei lavori lungo la E45 nel tratto di Verghereto. Entro l’estate, infatti, è prevista l’ultimazione dell’intervento sul viadotto Fornello II, un’opera fondamentale per garantire la sicurezza e la piena percorribilitĂ di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - verghereto - sicurezza - buonguerrieri

Lavori di asfaltatura lungo la E45, chiude in orario notturno la galleria 'Roccaccia' a Verghereto - Se viaggi lungo la E45 in provincia di Forlì Cesena, tieni presente che questa notte ANAS ha programmato lavori di asfaltatura nella galleria Roccaccia a Verghereto.

E45, Buonguerrieri (Fdi): Il governo al lavoro per risolvere i problemi derivati da anni di incuria; E45, ad agosto finiranno i lavori a Mercato; Chiusure di tratti e svincoli, il punto coi tempi sui cantieri sull'E45: In corso i lavori non fatti in dodici anni.

Ora i lavori sui fiumi: "Rinforzi sul Montone e casse di espansione ... - La deputata Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia): "Ecco gli interventi previsti nel piano del commissario Figliuolo per la messa in sicurezza. Da ilrestodelcarlino.it

Interrogati direttore lavori e responsabile sicurezza Amap - Il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza, indicati dall'Amap, la stazione appaltante dei lavori a Casteldaccia dove sono morti cinque operai e uno è in gravi condizioni, sono ... Scrive ansa.it