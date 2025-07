Caldo idea cambio d' orario di lavoro Ma è scontro tra sindacati e associazioni di categoria

L'ondata di caldo record sta facendo infuriare le cronache, portando a un acceso scontro tra sindacati e associazioni di categoria sulla proposta di cambio d'orario di lavoro. Le istituzioni sono in prima linea per tutelare la salute dei lavoratori, ma le divergenze restano alte. Giovedì 10, a Palazzo Giulio d’Este, si è svolta una riunione cruciale presieduta dal prefetto Marchesiello, dove si è affrontato il difficile equilibrio tra produttività e benessere. La questione resta aperta, e il futuro del lavoro sotto il sole è incerto.

