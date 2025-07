Simona Ventura conduce il Grande Fratello | anticipazioni sull’edizione di settembre

Simona Ventura torna alla guida del Grande Fratello 2025, portando una ventata di freschezza e autenticità al celebre reality. Dopo il successo dell’Isola dei Famosi, la regina della tv italiana si prepara a condurre un’edizione che promette sorprese e ritorni alle origini, con concorrenti non famosi e una durata più contenuta. Rimanete con noi, perché questa sarà un’edizione indimenticabile!

Il Grande Fratello riparte da Simona Ventura. La regina de L'Isola dei Famosi è stata scelta da Mediaset per la nuova edizione del reality show al via da settembre 2025. Un'edizione che si preannuncia come un ritorno alle origini con concorrenti non famosi e con una durata ristretta.

