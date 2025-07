Tributo a Vasco Rossi | concerto in Piazza Betti venerdì 11 luglio

Preparati a vivere un’indimenticabile serata sotto le stelle! Venerdì 11 luglio, Piazza Betti si anima con il concerto tributo a Vasco Rossi, interpretato dalla talentuosa Roxi Bar Band. Un evento imperdibile che promette musica, emozioni e grande partecipazione, rendendo questa estate massese ancora più speciale. Sicurezza e divertimento sono al centro dell’attenzione del Comune, per garantire un’esperienza unica e sicura per tutti i presenti. Non mancare!

MASSA – Domani (11 luglio), dalle 21,30 alle 23,30, Piazza Betti e le zone circostanti si trasformeranno nel cuore vibrante dell’estate massese, con il tanto atteso concerto Tributo a Vasco Rossi, affidato alla celebre Roxi Bar Band. L’evento, che attirerà un vasto pubblico, si annuncia come uno dei momenti più intensi e partecipati della stagione. Sicurezza prima di tutto: il Comune alza il livello di attenzione. Per garantire ordine pubblico e tutela dei partecipanti, il Sindaco di Massa ha firmato un’apposita ordinanza che introduce misure restrittive volte a prevenire rischi e a garantire il regolare svolgimento della serata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: tributo - vasco - rossi - concerto

Antonella Lo Coco al Catomes Tot. A Boretto tributo a Vasco Rossi - Stasera, il Catomes Tot di Boretto si trasforma in un omaggio vibrante a Vasco Rossi con Antonella Lo Coco, lanciata da X Factor nel 2011.

Stasera al Cerbeer gli Spiriti Liberi in concerto, tributo a Vasco Rossi! Birra fresca e rock a volontà vi aspettano Vai su Facebook

Tributo a Vasco Rossi + Dj Set | Lago Paderno Dugnano; Sballi ravvicinati del terzo tipo: Tribute Band Vasco Rossi; VVE2025: Tributo a Vasco Rossi A cura di Standing Ovation.

Un tributo a Vasco Rossi in un concerto di Danilo Luce e la sua band: appuntamento il 26 luglio - Sabato 26 Luglio in piazza Risorgimento ad Avezzano un evento da non perdere nel corso Della Settimana Marsicana: il ... Lo riporta marsicalive.it

A Campione d’Italia il concerto per sognare e scatenarsi con le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue - Mercoledì 9 luglio la band BLASCOLIGA si esibirà alle ore 21 in piazzale Maestri Campionesi nell’ambito ... Riporta comozero.it