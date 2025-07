La Finale di Wimbledon sarà trasmessa gratis e in chiaro | canale tv programma orario

La finale di Wimbledon 2025, uno degli eventi più attesi dell’anno tennistico, sarà trasmessa in modo gratuito e in chiaro su TV8, permettendo a tutti gli appassionati italiani di vivere l’emozione del match senza abbonamenti o costi aggiuntivi. L’atto conclusivo del singolare maschile, in programma domenica 13 luglio alle ore 17:00, rappresenta un momento imperdibile che, grazie a questa scelta, diventa accessibile a tutti. I tifosi potranno seguire ogni colpo e ogni emozione, vivendo un evento storico insieme.

La finale del singolare maschile di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su TV8. L'atto conclusivo del terzo Slam della stagione, in programma domenica 13 luglio alle ore 17.00 italiane, potrà essere seguito da tutti gli appassionati italiani senza dover pagare un abbonamento. I diritti dell'intero evento sono in possesso di Sky che ha mandato in onda a pagamento tutti gli incontri, ma per l'occasione ha deciso di offrire la partita che assegnerà il trofeo anche in chiaro. Una decisione presa senza avere la certezza che ci sarà un italiano in campo (Jannik Sinner è atteso dalla semifinale contro il serbo Novak Djokovic, mentre dall'altra parte del tabellone si affronteranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz) e senza obblighi di legge.

