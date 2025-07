Terna | da Bei Sace e Intesa Sanpaolo 1,5 miliardi per l’Adriatic Link

Un finanziamento da 1,5 miliardi di euro, frutto della collaborazione tra Sace e Intesa Sanpaolo, darà vita all’Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino che collegherà Marche e Abruzzo. Un progetto strategico per la sicurezza energetica e la transizione ecologica del Paese, inserito nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, destinato a rafforzare la rete elettrica centrale. Il finanziamento è il frutto della forte sinergia tra istituzioni e imprese, dimostrando come la collaborazione possa accelerare lo sviluppo sostenibile.

Un finanziamento da 1,5 miliardi di euro sosterrà la realizzazione dell’Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino di Terna destinato a collegare Marche e Abruzzo. L’opera, considerata strategica per la sicurezza e la transizione energetica del Paese, è inserita nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e sarà fondamentale per rafforzare la rete elettrica nella parte centrale della penisola. Il finanziamento è il frutto della collaborazione tra la Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Terna, Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) e Sace. La cerimonia della firma si è tenuta a Roma, alla presenza, tra gli altri, della presidente del Gruppo Bei Nadia Calviño, della vicepresidente Bei Gelsomina Vigliotti, dell’ad e dg di Terna Giuseppina Di Foggia, dell’Ad e Dg di Sace Alessandra Ricci e del responsabile Industry Infrastructure di Imi Cib Riccardo Dutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terna: da Bei, Sace e Intesa Sanpaolo 1,5 miliardi per l’Adriatic Link

