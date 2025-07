Calhanoglu-Inter è finita anzi no Finale in fase di scrittura

La trattativa tra Inter e Galatasaray per Hakan Calhanoglu sembrava ormai definita, ma sorprendentemente si è conclusa prima di iniziare. Il turco rimane a Milano, pronto a riprendere gli allenamenti con Chivu, lasciando aperti nuovi scenari. Un finale che ricorda un thriller in continua evoluzione, dove ogni pagina può riservare un colpo di scena. La vicenda è ancora tutta da scrivere, e le prossime settimane potrebbero riservare sorprese incredibili.

La trattativa tra Inter e Galatasaray per Hakan Calhanoglu è finita nel momento stesso in cui è iniziata. Il turco rimane a Milano, pronto a rientrare agli ordini di Cristian Chivu. Un esito tuttavia troppo frettoloso, che non può quindi escludere nuove evoluzioni nel corso delle prossime settimane. THRILLER CONTINUO – L’altro giorno paragonavamo il finale della storia tra Hakan Calhanoglu e l’ Inter a quello di una serie che perde via via mordente dopo le prime esaltanti stagioni. Una serie il cui finale sembrava poter accontentare tutti i personaggi principali, nonostante tutto: il giocatore che esaudisce il sogno di giocare finalmente in madrepatria; la società che comunque vada realizza una plusvalenza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu-Inter, è finita anzi no. Finale in fase di scrittura

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - anzi - finale

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Calhanoglu: "Il vero leader non cerca colpevoli. Le sue parole dividono, non ho mai tradito l'Inter" "Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, anche senza poter scend Vai su Facebook

Calhanoglu risponde a Lautaro: Il vero leader non cerca colpevoli. Mai tradito l'Inter; Inter, dilemma Calhanoglu: venderlo o no?; Champions League, Inter-Feyenoord 2-1: Thuram e Calhanoglu portano i nerazzurri ai quarti di finale.

Inter irritata, i nerazzurri bloccano Calhanoglu. Il Galatasaray per adesso frena - Dopo il forte interesse iniziale, il Galatasaray frena e non soddisfa le richieste nerazzurre per Calhanoglu Siamo solo all’inizio di quella che potrebbe svilupparsi come una vera e propria telenovela ... Come scrive informazione.it

Calhanoglu, l'Inter ha messo in chiaro le cose. Chivu non ha dubbi, anzi..." - Nonostante i rumors, al momento non si registrano mosse concrete da parte del Galatasaray, club accostat ... Si legge su informazione.it