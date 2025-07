Mare Amm Credendino | La Marina garantisce sicurezza e impatto diretto sul Pil

Il mare, cuore pulsante dell’Italia, rappresenta il principale motore della nostra economia. La Marina Militare, con il suo impegno quotidiano, garantisce sicurezza e favorisce un ambiente marittimo accessibile e competitivo. Un mare sicuro si traduce in minori costi e maggiori opportunità per imprese e cittadini. Come sottolineato dall’Ammiraglio Credendino, il ruolo della Marina è cruciale: tutela e sviluppo si traducono in un impatto diretto sul nostro Pil, rafforzando la nostra identità marittima e la crescita nazionale.

"L'Italia è un Paese marittimo che deve la propria economia prevalentemente alla possibilità del libero utilizzo del mare. Un mare sicuro è un mare poco costoso. La Marina rende sicuro il mare: è una costola fondamentale del cluster marittimo nazionale e la sua attività quindi ha un impatto immediato sulla nostra economia". Così l'Ammiraglio di

