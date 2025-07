Nuoto il ferrarese Stefano Plenario medaglia d' argento nella traversata Capri-Napoli

Encomi e riconoscimenti per il grande talento ferrarese, Stefano Plenario, che ha conquistato la medaglia d'argento nella prestigiosa traversata Capri-Napoli. Dopo una serie di imprese epiche in mare aperto, il suo spirito di determinazione e passione emerge ancora più forte. Giovedì 10 giugno, nella residenza municipale di Ferrara, ha ricevuto un meritato tributo per questa straordinaria impresa, un traguardo che conferma il suo ruolo di protagonista nel mondo del nuoto extreme.

Lo scorso 13 giugno ha conquistato il secondo posto nella traversata a nuoto di oltre 30 km Capri-Napoli, dopo una lunga serie di altre imprese in mare. E' il nuotatore ferrarese Stefano Plenario che nella mattinata di giovedì 10, nella residenza municipale di Ferrara, ha ricevuto le.

