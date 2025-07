Alessandro Sgambato nuovo preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica

L'Università Cattolica del Sacro Cuore annuncia con entusiasmo l'insediamento di Alessandro Sgambato come nuovo Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia per il quadriennio 2025/26-2028/29. Ordinario di Patologia Generale, Sgambato porta con sé una visione innovativa e un impegno forte per l'eccellenza accademica. Succede a Antonio Gasbarrini, nominato direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, e promette di guidare la facoltà verso nuovi traguardi di eccellen

Alessandro Sgambato è il nuovo preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per il quadriennio accademico 202526-202829. Ordinario di Patologia generale, Sgambato è stato eletto preside dal Consiglio di facoltà nell’adunanza di ieri, 9 luglio. Succede ad Antonio Gasbarrini, nominato direttore scientifico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma lo scorso 23 giugno. Il rettore della Cattolica Elena Beccalli, a nome dell’intera comunità universitaria, si è congratulata con Sgambato per il nuovo incarico formulandogli “i più vivi auguri di buon lavoro”, riporta una nota. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sgambato - preside - facoltà - alessandro

Università Cattolica: Alessandro Sgambato è il nuovo preside della Facoltà di Medicina e chirurgia; Università Cattolica: Sgambato nuovo preside di Medicina; Un casertano alla guida della Facoltà di Medicina della Cattolica.