War on education il doc sulla guerra della Russia alla scuola e cultura ucraina

"War on Education" è un potente documentario di Stefano Di Pietro che svela l’attacco della Russia alla scuola e alla cultura ucraina. Dopo una tournée internazionale tra Roma, il Consiglio d’Europa e il Parlamento Europeo, questa pellicola denuncia con forza le devastazioni culturali e scolastiche causate dal conflitto. Un’urgenza da non perdere, perché la conoscenza è la prima linea di difesa contro l’oscuramento. Scopri come la resistenza si manifesta anche attraverso l’educazione.

Dopo una lunga tournée internazionale che lo ha portato alla Festa del Cinema di Roma con l’anteprima ad Alice nella Città, fino al Consiglio d’Europa e al Parlamento Europeo, War on Education, il docufilm diretto da Stefano Di Pietro sulla guerra della Russia alla scuola e alla cultura ucraina. 🔗 Leggi su Romatoday.it

