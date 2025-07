Film online Colpo di Grazia del Foa Boccaccio | due condanne per la fiction sull' urbanistica a Monza

Un nuovo capitolo si apre nel mondo della televisione italiana: due condanne per la fiction "Colpo di Grazia" del Foa Boccaccio, che aveva sollevato polemiche sull'urbanistica a Monza. Un verdetto che sottolinea l'importanza di un giusto equilibrio tra libertà creativa e rispetto delle persone coinvolte. La vicenda rimane un esempio cruciale di come il diritto possa influenzare anche il mondo dell'intrattenimento. È solo l'inizio di una riflessione più ampia sulla responsabilità delle opere televisive.

Monza, 10 Luglio 2025 - Per la fiction antagonista del Foa Boccaccio a puntate del 2021 che attaccava la ex Giunta sul presunto malaffare dell' urbanistica due condanne a 600 euro di multa ciascuno, con pena sospesa e non menzione della condanna sul certificato penale e pagamento dei risarcimenti dei danni alle parti civili con un'eventuale apposita causa ma con una provvisionale immediata complessiva di 2250 euro nonché delle spese legali. È la sentenza decisa dal Tribunale di Monza al processo per diffamazione sul film online " Colpo di Grazia " per cui l' ex sindaco Dario Allevi e l'ex assessore alla sicurezza Federico Arena avevano chiesto complessivamente 170mila euro di risarcimento con 35mila euro di provvisionale subito esecutiva, sostenendo che i soldi saranno devoluti in beneficenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Film online "Colpo di Grazia" del Foa Boccaccio: due condanne per la fiction sull'urbanistica a Monza

