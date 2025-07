Polizia locale nel caos il Pd esprime piena e incondizionata solidarietà agli agenti

La sicurezza delle nostre comunità dipende dal rispetto e dalla valorizzazione di chi ogni giorno rischia per tutelarla. La situazione denunciata dalle organizzazioni sindacali riguardo alle condizioni di lavoro degli agenti della polizia locale di Comacchio è allarmante e richiede interventi immediati. Il PD di Ferrara si schiera con piena solidarietà, chiedendo un impegno concreto per ristabilire dignità e sicurezza nel ruolo fondamentale degli agenti.

La situazione denunciata dalle organizzazioni sindacali rispetto alle condizioni in cui operano gli agenti della polizia locale di Comacchio è grave, inaccettabile e non più rinviabile. Come Partito Democratico di.

